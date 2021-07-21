Ван Гал возглавит сборную Нидерландов в ближайшие дни

Переговоры между сторонами на заключительной стадии

Луи ван Гал / Фото: Eurosport

Тренер Луи ван Гал в ближайшие дни возглавит сборную Нидерландов. Об этом сообщает NOS.

Переговоры между Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB) и 69-летним тренером находятся на завершающей стадии.

Известно, что в штаб ван Гала войдут тренер «Спарты» из Роттердама Хенк Фрейзер и Данни Блинд, который ранее был главным тренером сборной Нидерландов (2015-2017).

Напомним, Франк де Бур был уволен с поста главного тренера сборной Нидерландов после вылета команды с Евро-2020 на стадии 1/8 финала от Чехии (0:2).