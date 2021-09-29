Конте: «Шериф» спутал все карты в группе, как «Шахтер» в прошлом году»

Антонио Конте / фото - Getty Images

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте в эфире Sky Sport прокомментировал ничью команды с «Шахтером» в Лиге чемпионов.

«Интер» сильнее физически и должен уметь использовать угловые, штрафные или ситуации, подобные той, что была у Джеко.

Для «Интера» будет важно выиграть две игры у «Шерифа», который виделся темной лошадкой в группе. Он спутал все карты, как «Шахтер» в прошлом году».