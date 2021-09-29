Марлос: «Единственное место, куда я уйду из «Шахтера», – к себе домой»
Конте: «Шериф» спутал все карты в группе, как «Шахтер» в прошлом году»
Итальянский специалист прокомментировал ничью «Интера» с «горняками»
29 сентября 20:55
Антонио Конте / фото - Getty Images
Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте в эфире Sky Sport прокомментировал ничью команды с «Шахтером» в Лиге чемпионов.
«Интер» провел сбалансированную игру. «Шахтер» больше владел мячом, но у «Интера» были лучшие моменты.
«Интер» сильнее физически и должен уметь использовать угловые, штрафные или ситуации, подобные той, что была у Джеко.
Для «Интера» будет важно выиграть две игры у «Шерифа», который виделся темной лошадкой в группе. Он спутал все карты, как «Шахтер» в прошлом году».
В ближайшие дни форвард «Шахтера» Лассина Траоре перенесет операцию на колене.
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