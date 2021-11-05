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Конте: «Тоттенхэм» много лет не побеждает. Для меня это большой вызов»
Тренер – о своем назначении
19:28
Фото: Goal.com
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением BBC о назначении в команду и рассказал о целях.
«Это большой, большой вызов. Я очень хорошо знаю, что этот клуб много лет не побеждает. Но я думаю, что пришел в «Тоттенхэм» для побед. Они не приходят за день, два или три дня. Они не приходят за месяц. Нужно долгосрочное видение.
У «Тоттенхэма» с этим все отлично за пределами поля. Теперь нужно добиться его на футбольном поле. Это важно, если мы хотим побеждать.
Думаю, говорить сейчас, что мы хотим сделать это или достичь того, – не очень хорошо и несправедливо.
Сейчас мы лишь хотим стать сильными, начать совместную работу и думать о том, что нам нужно улучшить. А у этой команды есть большое пространство для прогресса.
Но сейчас, и даже больше, чем в прошлом, мы должны больше работать».
«Тоттенхэм» уже выиграл у «Витесса» в первом матче Конте.
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