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Конте: «Тоттенхэм» много лет не побеждает. Для меня это большой вызов»

Тренер – о своем назначении
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:28
Конте: «Тоттенхэм» много лет не побеждает. Для меня это большой вызов»
Фото: Goal.com

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением BBC о назначении в команду и рассказал о целях.

«Это большой, большой вызов. Я очень хорошо знаю, что этот клуб много лет не побеждает. Но я думаю, что пришел в «Тоттенхэм» для побед. Они не приходят за день, два или три дня. Они не приходят за месяц. Нужно долгосрочное видение.

У «Тоттенхэма» с этим все отлично за пределами поля. Теперь нужно добиться его на футбольном поле. Это важно, если мы хотим побеждать.

Думаю, говорить сейчас, что мы хотим сделать это или достичь того, – не очень хорошо и несправедливо.

Сейчас мы лишь хотим стать сильными, начать совместную работу и думать о том, что нам нужно улучшить. А у этой команды есть большое пространство для прогресса.

Но сейчас, и даже больше, чем в прошлом, мы должны больше работать».

«Тоттенхэм» уже выиграл у «Витесса» в первом матче Конте.

Андрей Усмонов
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