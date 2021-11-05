Конте: «Тоттенхэм» много лет не побеждает. Для меня это большой вызов»

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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением BBC о назначении в команду и рассказал о целях.

У «Тоттенхэма» с этим все отлично за пределами поля. Теперь нужно добиться его на футбольном поле. Это важно, если мы хотим побеждать.

Думаю, говорить сейчас, что мы хотим сделать это или достичь того, – не очень хорошо и несправедливо.

Сейчас мы лишь хотим стать сильными, начать совместную работу и думать о том, что нам нужно улучшить. А у этой команды есть большое пространство для прогресса.

Но сейчас, и даже больше, чем в прошлом, мы должны больше работать».