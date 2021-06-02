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Конте вступил в переговоры с «Тоттенхэмом»

Наставник может вернуться в Лондон
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:53
Конте вступил в переговоры с «Тоттенхэмом»
Антонио Конте / Фото: Twitter

Итальянский тренер Антонио Конте вступил в переговоры с лондонским «Тоттенхэмом», сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, стороны уже обсуждают возможное подписание контракта. Также в «Тоттенхэме» может оказаться экс-спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи, что привлекает Конте.

Отметим, что Конте уже работал в АПЛ, возглавляя «Челси» с 2016-го по 2018-й годы.

В конце сезона Конте покинул «Интер», с которым стал чемпионом Италии.

 

Петр Приходько
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Тоттенхэм Антонио Конте

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