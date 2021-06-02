Конте может вернуться в Лондон
Конте вступил в переговоры с «Тоттенхэмом»
Наставник может вернуться в Лондон
17:53
Антонио Конте / Фото: Twitter
Итальянский тренер Антонио Конте вступил в переговоры с лондонским «Тоттенхэмом», сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, стороны уже обсуждают возможное подписание контракта. Также в «Тоттенхэме» может оказаться экс-спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи, что привлекает Конте.
Отметим, что Конте уже работал в АПЛ, возглавляя «Челси» с 2016-го по 2018-й годы.
В конце сезона Конте покинул «Интер», с которым стал чемпионом Италии.
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