Конте: «Я получаю удовольствие от работы в «Тоттенхэме»

Антонио Конте / фото - Getty Images

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отреагировал на слухи о том, что он вскоре может покинуть лондонский клуб. Цитирует Конте пресс-служба клуба.

Я получаю удовольствие от работы в «Тоттенхэме». Тут фантастическая атмосфера, великолепный стадион, великолепная тренировочная база, потрясающие болельщики. Меня все устраивает, и все в клубе хотят доказать, что мы заслуживаем гораздо лучших результатов, чем те, что имеет сейчас».