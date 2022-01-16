Кейн хочет покинуть «Тоттенхэм
Конте: «Я получаю удовольствие от работы в «Тоттенхэме»
Специалист прокомментировал недавние слухи о его скором уходе из клуба
11:49
Антонио Конте / фото - Getty Images
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отреагировал на слухи о том, что он вскоре может покинуть лондонский клуб. Цитирует Конте пресс-служба клуба.
«Вы хорошо знаете, что я подписал контракт, у которого есть срок, который был хорош для того, чтобы я оценил ситуацию, чтобы команда поняла тренера.
Я получаю удовольствие от работы в «Тоттенхэме». Тут фантастическая атмосфера, великолепный стадион, великолепная тренировочная база, потрясающие болельщики. Меня все устраивает, и все в клубе хотят доказать, что мы заслуживаем гораздо лучших результатов, чем те, что имеет сейчас».
Напомним, Харри Кейн всерьез задумался об уходе из «Тоттенхэма».
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