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Контракт Миколенко в «Эвертоне» обязывает его выучить английский язык

Дебют защитника ожидается на этой неделе
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:26
Контракт Миколенко в «Эвертоне» обязывает его выучить английский язык
Фото: Everton

Защитник Виталий Миколенко подписал 4,5-летний контракт с «Эвертоном».

В контракте игрока есть пункт, который обязывает его выучить английский язык. При этом, также есть пункт о сроке за который украинец должен справиться с языковым барьером.

Свои первые интервью в качестве игрока «Эвертона» Виталий давал на украинском и русском языках.

Его дебют ожидается уже на этой неделе. «Динамо» получило за своего футболиста больше 20 миллионов евро.

Андрей Усмонов
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Теги

Эвертон Виталий Миколенко

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