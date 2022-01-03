Контракт Миколенко в «Эвертоне» обязывает его выучить английский язык

Дебют защитника ожидается на этой неделе

Фото: Everton

Защитник Виталий Миколенко подписал 4,5-летний контракт с «Эвертоном».

В контракте игрока есть пункт, который обязывает его выучить английский язык. При этом, также есть пункт о сроке за который украинец должен справиться с языковым барьером.

Свои первые интервью в качестве игрока «Эвертона» Виталий давал на украинском и русском языках.

Его дебют ожидается уже на этой неделе. «Динамо» получило за своего футболиста больше 20 миллионов евро.