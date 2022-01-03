Контракт Миколенко в «Эвертоне» обязывает его выучить английский язык

Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Онлайн трансляция
19:30
Защитник Виталий Миколенко подписал 4,5-летний контракт с «Эвертоном».
В контракте игрока есть пункт, который обязывает его выучить английский язык. При этом, также есть пункт о сроке за который украинец должен справиться с языковым барьером.
Свои первые интервью в качестве игрока «Эвертона» Виталий давал на украинском и русском языках.
Его дебют ожидается уже на этой неделе. «Динамо» получило за своего футболиста больше 20 миллионов евро.
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