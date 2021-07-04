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Копа Америка. Аргентина разгромила Эквадор, Колумбия прошла Уругвай в серии пенальти

Еще две команды вышли в полуфинал турнира
Футбол В мире
08:02
Копа Америка. Аргентина разгромила Эквадор, Колумбия прошла Уругвай в серии пенальти
Фото: Getty Images

Вашему вниманию результаты четвертьфиналов Кубка Америки-2021.

Уругвай – Колумбия 0:0 (пен. 2:4)

Уругвай: Муслера, Винья, Годин, Хименес, Весино, Нандес, Вальверде (Касерес, 80), Бентанкур, де Арраскаэта (Торрес, 68), Суарес, Кавани.

Колумбия: Оспина, Тесильо, Мина, Санчес, Муньос, Барриос, Куэльяр, Диас, Борре (Борха, 87), Сапата, Муриэль (Чара, 67).

Предупреждение: Годин (35).

Аргентина – Эквадор 3:0

Голы: Де Пауль, 40, Мартинес, 84, Месси, 90

Аргентина: Мартинес, Молина, Пеццелья, Отаменди, Акунья, де Пауль, Паредес (Родригес, 71), Ло Чельсо (Ди Мария, 71), Месси, Мартинес (Агуэро, 90), Гонсалес (Тальяфико, 83).

Эквадор: Галиндес, Пресиадо (Кампана, 83), Арболеда, Инкапиэ, Эступиньян, Франко (Кайседо, 70), Груэсо (Эстрада, 46), Мендес, Мена, Валенсия, Паласиос (Плата, 46).

Предупреждения: Пресиадо (20), Франко (31), Эступиньян (44), Отаменди (45), Гонсалес (66).

Удаление: Инкапиэ (90).

Отметим, что Аргентина сыграет с Колумбией в полуфинале Копа Америка.

Петр Приходько
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Теги

сборная Аргентины (футбол) сборная Колумбии (футбол)

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