Копа Америка. Аргентина разгромила Эквадор, Колумбия прошла Уругвай в серии пенальти
Вашему вниманию результаты четвертьфиналов Кубка Америки-2021.
Уругвай – Колумбия 0:0 (пен. 2:4)
Уругвай: Муслера, Винья, Годин, Хименес, Весино, Нандес, Вальверде (Касерес, 80), Бентанкур, де Арраскаэта (Торрес, 68), Суарес, Кавани.
Колумбия: Оспина, Тесильо, Мина, Санчес, Муньос, Барриос, Куэльяр, Диас, Борре (Борха, 87), Сапата, Муриэль (Чара, 67).
Предупреждение: Годин (35).
Аргентина – Эквадор 3:0
Голы: Де Пауль, 40, Мартинес, 84, Месси, 90
Аргентина: Мартинес, Молина, Пеццелья, Отаменди, Акунья, де Пауль, Паредес (Родригес, 71), Ло Чельсо (Ди Мария, 71), Месси, Мартинес (Агуэро, 90), Гонсалес (Тальяфико, 83).
Эквадор: Галиндес, Пресиадо (Кампана, 83), Арболеда, Инкапиэ, Эступиньян, Франко (Кайседо, 70), Груэсо (Эстрада, 46), Мендес, Мена, Валенсия, Паласиос (Плата, 46).
Предупреждения: Пресиадо (20), Франко (31), Эступиньян (44), Отаменди (45), Гонсалес (66).
Удаление: Инкапиэ (90).
Отметим, что Аргентина сыграет с Колумбией в полуфинале Копа Америка.
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