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Копа Америка. Бразилия поделила очки с Эквадором, а Перу обыграл Венесуэлу

Групповой этап для этих команд окончен
Футбол В мире
09:55
Копа Америка. Бразилия поделила очки с Эквадором, а Перу обыграл Венесуэлу
фото - Archysport

Сегодняшней ночью прошли заключительные матчи группового этапа Кубка Америки в группе В.

В первом матче сборная Бразилии не смогла переиграть Эквадор, но все равно закончила групповой этап, возглавив свою группу с 10 очками.

Счет в поединке открыл бразильский защитник «Реала» Эдер Милитао, но Анхель Мена своим результативным ударом помог Эквадору отыграться.

Бразилия Эквадор 1:1

Голы: Милитао, 37 – Мена, 53.

Бразилия: Алиссон — Лоди (Данило, 49), Маркиньос, Милитао, Эмерсон — Луис (Каземиро, 63), Фабиньо — Эвертон (Ришарлисон, 78), Фирмино (Винисиус Жуниор, 63), Пакета (Эвертон Рибейро, 78) — Габриэл Барбоза.

Эквадор: Галиндес — Эступиньян, Инкалиэ, Арболеда, Анхело Пресиадо — Паласиос (Плата, 72), Кайседо (Мена, 17), Мендес, Франко — Айртон Пресиадо (Пинейда, 84), Валенсия (Кампана, 83).

Во втором матче, усилиями Андре Карилльо, забившего единственный мяч в противостоянии, Перу минимально переиграл сборную Венесуэлы.

Венесуэла – Перу 0:1

Голы: Каррильо, 48.

Венесуэла: Фариньес — Эрнандес, Маго, Вильянуэва, Феррареси, Росалес (Гонсалес, 69) — Кассерес (Мартинес, 59), Кастильо (Сотельдо, 69), Морено, Саварино (Отеро, 59) — Кордова (Уртадо, 78).

Перу: Гальесе — Трауко, Кальенс (Абрам, 27), Араухо, Корсо — Йотун, Тапия (Картахена, 73) — Куэва (Валера, 83), Пенья, Каррильо (Гарсия, 73) — Лападула (Орменьо, 83).

По результатам ночных игр, ситуация в группе следующая: в плей-офф вышли набравшая 10 очков Бразилия, Перу (7), Колумбия (4) и Эквадор (3), а Венесуэла с двумя зачетными пунктами отправилась домой.

Павел Харченко
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Теги

Копа Америка сборная Бразилии (футбол)

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