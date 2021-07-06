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«Копенгаген» объявил о переходе Хочолавы
Защитник покинул Украину
Фото: ФК Копенгаген
Защитник Давит Хочолава сменил клуб.
28-летний игрок покинул донецкий «Шахтер» и перешел в датский «Копенгаген». Контракт рассчитан на четыре года.
Детали трансфера неизвестны. Сообщалось, что «Шахтер» получит за грузинского игрока около четырех миллионов евро.
Помимо «Копенгаген» у грузинского игрока было предложение из Бельгии от «Генка».
В «Шахтере» Давит провел четыре сезона, проведя 83 матча за донецкий клуб. Трижды он выигрывал УПЛ, дважды Кубок Украины и раз – Суперкубок.
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