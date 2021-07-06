Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Копенгаген» объявил о переходе Хочолавы

Защитник покинул Украину
Футбол Украинская Премьер-лига
10:03
«Копенгаген» объявил о переходе Хочолавы
Фото: ФК Копенгаген

Защитник Давит Хочолава сменил клуб.

28-летний игрок покинул донецкий «Шахтер» и перешел в датский «Копенгаген». Контракт рассчитан на четыре года.

Детали трансфера неизвестны. Сообщалось, что «Шахтер» получит за грузинского игрока около четырех миллионов евро.

Помимо «Копенгаген» у грузинского игрока было предложение из Бельгии от «Генка».

В «Шахтере» Давит провел четыре сезона, проведя 83 матча за донецкий клуб. Трижды он выигрывал УПЛ, дважды Кубок Украины и раз – Суперкубок.

 

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Копенгаген Давид Хочолава

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Официально. Матч за Суперкубок Украины перенесен
Официально. Матч за Суперкубок Украины перенесен
Футбол Суперкубок Украины
11:01
Без отпуска. Трубин и Судаков сыграли за «Шахтер» лишь во второй день после приезда из сборной Украины
Без отпуска. Трубин и Судаков сыграли за «Шахтер» лишь во второй день после приезда из сборной Украины
Футбол Украинская Премьер-лига
09:10
Хавбек «Шахтера»: «Игра в центре обороны – совершенно новый опыт для меня»
Хавбек «Шахтера»: «Игра в центре обороны – совершенно новый опыт для меня»
Футбол Украинская Премьер-лига
08:02
Жозе Боту: «Де Дзерби очень ориентирован на атаку и прививает «Шахтеру» эту ментальность»
Жозе Боту: «Де Дзерби очень ориентирован на атаку и прививает «Шахтеру» эту ментальность»
Футбол Евро-2020
5 июля 22:41
Судаков: «Один день в «Шахтере», но уже столько нового»
Судаков: «Один день в «Шахтере», но уже столько нового»
Футбол Украинская Премьер-лига
5 июля 21:28
«Шахтер» в конце матча вырвал победу над клубом Третьей лиги Германии
«Шахтер» в конце матча вырвал победу над клубом Третьей лиги Германии
Футбол Украинская Премьер-лига
5 июля 20:10

Новости: Футбол

Сарри: «Де Дзерби поступил правильно, что перебрался в «Шахтер»
Сарри: «Де Дзерби поступил правильно, что перебрался в «Шахтер»
Серия А (Италия)
11:44
Хавбек сборной Испании признался, что хотел бы улучшить в своей игре
Хавбек сборной Испании признался, что хотел бы улучшить в своей игре
Евро-2020
11:43
Испания лишилась игрока перед матчем с Италией
Испания лишилась игрока перед матчем с Италией
Евро-2020
11:21
Первый матч под названием «Металлист» завершился победой харьковчан
Первый матч под названием «Металлист» завершился победой харьковчан
Первая лига
11:20
Кейн: «Дания – отличная команда. Мы играли с ними в Лиге наций и ни разу не сумели победить»
Кейн: «Дания – отличная команда. Мы играли с ними в Лиге наций и ни разу не сумели победить»
Евро-2020
11:12
Официально. Матч за Суперкубок Украины перенесен
Официально. Матч за Суперкубок Украины перенесен
Суперкубок Украины
11:01
Сарри: «Жоржиньо станет кандидатом на «Золотой мяч», если Италия выиграет Евро»
Сарри: «Жоржиньо станет кандидатом на «Золотой мяч», если Италия выиграет Евро»
Серия А (Италия)
10:48
Хавбек «Динамо»: «Наконец-то дали больше времени проявить себя»
Хавбек «Динамо»: «Наконец-то дали больше времени проявить себя»
Украинская Премьер-лига
10:38
Супряга все еще интересен «Дженоа»
Супряга все еще интересен «Дженоа»
Украинская Премьер-лига
10:25
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
9
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
20
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
Бокс Профессиональный бокс
29 июня 07:20
1
Все новости