«Копенгаген» объявил о переходе Хочолавы

Защитник покинул Украину

Фото: ФК Копенгаген

Защитник Давит Хочолава сменил клуб.

28-летний игрок покинул донецкий «Шахтер» и перешел в датский «Копенгаген». Контракт рассчитан на четыре года.

Детали трансфера неизвестны. Сообщалось, что «Шахтер» получит за грузинского игрока около четырех миллионов евро.

Помимо «Копенгаген» у грузинского игрока было предложение из Бельгии от «Генка».

В «Шахтере» Давит провел четыре сезона, проведя 83 матча за донецкий клуб. Трижды он выигрывал УПЛ, дважды Кубок Украины и раз – Суперкубок.