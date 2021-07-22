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Кополовец покинул свою должность в «Минае»

Но экс-футболист еще может вернуться
Футбол Украинская Премьер-лига
22 июля 15:59
Кополовец покинул свою должность в «Минае»
Михаил Кополовец / Фото: Динамо Киев от Шурика

Бывший футболист Михаил Кополовец рассказал, что покинул должность спортивного директора «Миная».

«На данный момент – я не спортивный директор «Миная». Встречи с президентом у меня не было, мы так разбежались. Все видели ту ситуацию, которая была с командой.

Это был большой стресс для президента, для меня, для всех. Возможно, в будущем у меня еще будет встреча с руководством клуба и что-то поменяется.

Меня в клубе нет, я не принимаю никаких решений. Но я не исключаю, что вернусь в «Минай». Я для этого клуба не чужой, как и клуб для меня. С президентом мы не враги, думаю, встретимся и поговорим».


«Шахтер» – снова гегемон, падение «Десны» и «Александрии». Прогноз итоговой турнирной таблицы УПЛ 2021/22.

Источник: FootBoom Петр Приходько
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Михаил Кополовец Минай

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