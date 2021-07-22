Кополовец: «Переход Милевского в «Минай» – маркетинговый ход»
Кополовец покинул свою должность в «Минае»
Но экс-футболист еще может вернуться
22 июля 15:59
Михаил Кополовец / Фото: Динамо Киев от Шурика
Бывший футболист Михаил Кополовец рассказал, что покинул должность спортивного директора «Миная».
«На данный момент – я не спортивный директор «Миная». Встречи с президентом у меня не было, мы так разбежались. Все видели ту ситуацию, которая была с командой.
Это был большой стресс для президента, для меня, для всех. Возможно, в будущем у меня еще будет встреча с руководством клуба и что-то поменяется.
Меня в клубе нет, я не принимаю никаких решений. Но я не исключаю, что вернусь в «Минай». Я для этого клуба не чужой, как и клуб для меня. С президентом мы не враги, думаю, встретимся и поговорим».
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