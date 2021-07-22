Кополовец покинул свою должность в «Минае»

Михаил Кополовец / Фото: Динамо Киев от Шурика

Бывший футболист Михаил Кополовец рассказал, что покинул должность спортивного директора «Миная».

Это был большой стресс для президента, для меня, для всех. Возможно, в будущем у меня еще будет встреча с руководством клуба и что-то поменяется.

Меня в клубе нет, я не принимаю никаких решений. Но я не исключаю, что вернусь в «Минай». Я для этого клуба не чужой, как и клуб для меня. С президентом мы не враги, думаю, встретимся и поговорим».