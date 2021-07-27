Экс-игрок сборной Украины: «Де Дзерби сходу впечатляет – у «Шахтера» много новых интересных идей»
Корниенко: «Игроки «Ингульца» были в шоке от футбола «Шахтера»
Де Дзерби начал прививать команде свой узнаваемый стиль
27 июля 20:34
фото - ФК Шахтер
Защитник донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко прокомментировал победу в матче первого тура УПЛ против «Ингульца» (2:1):
Виктор, какие эмоции после старта чемпионата?
«Было важно начать с победы, это самое главное. Эмоции классные: мы очень соскучились по игре, плюс наконец-то на стадион пришли болельщики. Победили, все нормально».
В матче с «Ингульцом» «Шахтер» побил собственный рекорд по количеству передач. Насколько довольны качеством игры и физическими кондициями?
«После матча разговаривал с ребятами из «Ингульца», и они признались, что пребывали в небольшом шоке от нашей игры. Будем стараться в каждом поединке выполнять такие действия, контролировать и быстро перемещать мяч, а самое главное – побеждать».
А что сказали тренеры после стартовой игры? Они остались довольны?
«Вполне, ведь мы победили. Повторюсь, было важно удачно стартовать. Но случались и ошибки, которые будем исправлять».
Уже в пятницу «Шахтер» ждет выездной поединок со «Львовом». Как проходит подготовка к этой игре, как настраиваетесь?
«У нас серьезная подготовка и максимальный настрой. Будем подходить так к каждому матчу, чтобы побеждать».
Ранее экс-игрок сборной Украины отметил, что Роберто Де Дзерби с самого первого матча впечатляет свежими идеями игры.
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