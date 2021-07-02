Корниенко: «Новички влились в «Шахтер» без проблем»

Коллектив тепло встретил новых игроков

Виктор Кориненко / фото - FootBoom

Защитник донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко прокомментировал первый контрольный матч на этой предсезонке, в котором команда одержала разгромную победу над австрийским «Санкт-Йоханом».

Гол и результативная передача в первом спарринге на сборах – наработанные моменты?

«Естественно, мы каждый день тренируемся и появились новые наработки. Да, где-то сработали моменты из тренировочного процесса».

Матч закончился со счетом 5:0, противник был не слишком сильным?

«Хорошо, когда в первой игре такой соперник. Нужно было почувствовать новые наработки, комбинации и связи. Так что в дебютной встрече такой оппонент и нужен».

На сборах много новых исполнителей. Как с взаимопониманием на поле?

«С каждым днем все больше взаимосвязей, понимаем и чувствуем друг друга все лучше. У нас получается!»

Новички хорошо влились в коллектив? Ты отдал голевую передачу на Траоре.

«Конечно. Тут безо всяких вопросов, ребята молодцы. Тем более что в коллективе их приняли тепло, и они влились без проблем».

Как оценишь свое физическое и психологическое состояние на сборах в Австрии?

«Честно, уже чувствую себя готовым где-то на 85 процентов. Психологическое состояние отличное, еще не сильно устал. Хотя, конечно, уже соскучился, хочется к семье. Работаем, осталось всего ничего».

Этот матч стал первым за донецкий не только для новых игроков команды, но и для главного тренера Роберто Де Дзерби. Наставник даже сравнил нынешнюю игру «Шахтера» с младенцем.

Напомним, новичок команды Марлон рассказал, что больше всего понравилось в первом матче за новый клуб.