Корниенко: «Новички влились в «Шахтер» без проблем»
Защитник донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко прокомментировал первый контрольный матч на этой предсезонке, в котором команда одержала разгромную победу над австрийским «Санкт-Йоханом».
Гол и результативная передача в первом спарринге на сборах – наработанные моменты?
«Естественно, мы каждый день тренируемся и появились новые наработки. Да, где-то сработали моменты из тренировочного процесса».
Матч закончился со счетом 5:0, противник был не слишком сильным?
«Хорошо, когда в первой игре такой соперник. Нужно было почувствовать новые наработки, комбинации и связи. Так что в дебютной встрече такой оппонент и нужен».
На сборах много новых исполнителей. Как с взаимопониманием на поле?
«С каждым днем все больше взаимосвязей, понимаем и чувствуем друг друга все лучше. У нас получается!»
Новички хорошо влились в коллектив? Ты отдал голевую передачу на Траоре.
«Конечно. Тут безо всяких вопросов, ребята молодцы. Тем более что в коллективе их приняли тепло, и они влились без проблем».
Как оценишь свое физическое и психологическое состояние на сборах в Австрии?
«Честно, уже чувствую себя готовым где-то на 85 процентов. Психологическое состояние отличное, еще не сильно устал. Хотя, конечно, уже соскучился, хочется к семье. Работаем, осталось всего ничего».
Этот матч стал первым за донецкий не только для новых игроков команды, но и для главного тренера Роберто Де Дзерби. Наставник даже сравнил нынешнюю игру «Шахтера» с младенцем.
Напомним, новичок команды Марлон рассказал, что больше всего понравилось в первом матче за новый клуб.
Комментарии 0