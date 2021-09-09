Корниенко стал 5-м игроком «Шахтера», которому удалось забить в дебютном матче за сборную Украины

Защитник поразил ворота Чехии

Виктор Корниенко / Фото: УАФ

Защитник сборной Украины Виктор Корниенко стал 5-м игроком «Шахтера», которому удалось забить в дебютном матче за национальную команду. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Корниенко поразил ворота сборной Чехии (1:1) в дебютном для себя матче за Украину.

Ранее подобное удавалось четверым игрокам «Шахтера»: Сергею Ковалеву в 1998 году, Алексею Белику в 2004-м, Александру Гладкому в 2007-м и Даниилу Сикану в 2021-м.

Обзор матча Чехия – Украина.