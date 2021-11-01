Корниенко вызван в сборную Украины из-за травмы Миколенко

Защитник «Динамо» не поможет команде

Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко вызван в сборную Украины на матчи с Боснией и герцеговиной и Болгарией.

Из резервного списка его перевели в основной. Это связано с травмой защитника «Динамо» Виталия Миколенко. Он не поможет команде в решающих матчах.

Сборы начнутся 8 ноября. 11 ноября Украина сыграет контрольный матч с Болгарией, а 14-го – против Боснии и Герцеговины.

Болгария уже огласила состав на матч.

Корниенко отыграл 8 матчей в этом сезоне УПЛ.