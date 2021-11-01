Сборная Болгарии огласила заявку на матч с Украиной
Корниенко вызван в сборную Украины из-за травмы Миколенко
Защитник «Динамо» не поможет команде
1 ноября 18:27
Фото: ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко вызван в сборную Украины на матчи с Боснией и герцеговиной и Болгарией.
Из резервного списка его перевели в основной. Это связано с травмой защитника «Динамо» Виталия Миколенко. Он не поможет команде в решающих матчах.
Сборы начнутся 8 ноября. 11 ноября Украина сыграет контрольный матч с Болгарией, а 14-го – против Боснии и Герцеговины.
Болгария уже огласила состав на матч.
Корниенко отыграл 8 матчей в этом сезоне УПЛ.
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