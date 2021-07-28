Коронавирус отступил. Соперник «Шахтера» подойдет к матчу в полном составе

Болезнь не помешает провести матч

фото - ФК Львов

Перед стартом первого тура УПЛ стало известно о 15-ти случаях заражения коронавирусом в лагере «Львова».

Под угрозой был первый матч львовян с «Мариуполем», но игра состоялась и закончилась результативной ничьей.

А вот к матчу второго тура украинской Премьер Лиги с «Шахтером» «Львов» подходит в полной боевой готовности. Как сообщает источник, все игроки и сотруднику клуба вылечились от ковида.

Таким образом, к матчу с «горняками», который пройдет 30-го июля, команда подойдет в полном составе.

Напомним, ранее вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о предстоящем матче.