Судаков вскоре вернется в общую группу «Шахтера»
Коронавирус отступил. Соперник «Шахтера» подойдет к матчу в полном составе
Болезнь не помешает провести матч
фото - ФК Львов
Перед стартом первого тура УПЛ стало известно о 15-ти случаях заражения коронавирусом в лагере «Львова».
Под угрозой был первый матч львовян с «Мариуполем», но игра состоялась и закончилась результативной ничьей.
А вот к матчу второго тура украинской Премьер Лиги с «Шахтером» «Львов» подходит в полной боевой готовности. Как сообщает источник, все игроки и сотруднику клуба вылечились от ковида.
Таким образом, к матчу с «горняками», который пройдет 30-го июля, команда подойдет в полном составе.
Напомним, ранее вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о предстоящем матче.
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