Косовский: «Ворскла» хочет заявить группу перспективных ребят»

Тренер рассказал о подготовке команды

Виталий Косовский / Фото: Twitter

Главный тренер «Ворсклы» Виталий Косовский рассказал о подготовке команды к новому сезону УПЛ. Его слова приводит пресс-служба клуба.

– Я смотрю им в глаза и читаю, что желание тренироваться хоть отбавляй. Очень рад тому, что молодежь проявляет такое повышенное желание работать с первых дней. 26 июня проверим себя в спарринге с молодежкой «Днепра-1». Сейчас у нас, как и у главной команды, интенсивные занятия по аэробике.

С 24 июня переходим на тренировку в двухразовом режиме – добавляем еще вечернюю работу с мячом. Время вспомнить, что мы умеем в чисто техническом плане.

- В новом сезоне молодежный чемпионат помолодеет еще больше, поскольку возрастной ценз снижается до 19 лет. Ваш плюс в том, что вы с Александром Омельчуком вели две команды, и сейчас не нужно ничего перестраивать, поскольку костяк сохранился. Какую ротацию состава планируете провести?

– Больших изменений не предвидится. Мы хотим заявить группу юных перспективных ребят, в которых мы видим тенденции к росту в мастерстве. Многие из тех, кто все еще работает с нами, уже интересны тренерам первой команды «Ворсклы».



Ранее стало известно, что двое ветеранов «Ворсклы» получили должности в клубе.