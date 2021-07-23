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Костяк «Карпат» из Галича составят игроки клуба Смалийчука

Ранее было объявлено о прекращении существования львовян
Футбол Первая лига
23 июля 16:01
Костяк «Карпат» из Галича составят игроки клуба Смалийчука
Фото - Карпаты Галич

В «Карпатах» из Галича определились с дальнейшей судьбой команды. Уже через два дня, 25 июля, ей предстоит стартовать во Второй лиге матчем с «Любомиром».

Сообщается, что костяк коллектива будет сформирован из экс-игроков «Карпат» Олега Смалийчука. Ранее было объявлено о прекращении существования львовян.

На данный момент главный тренером команды остается Роман Гнатив. Однако в скором времени ее возглавит Любомир Вовчук. До этого специалист тренировал львовян.

Ранее на контракте у «Карпат» из Галича оставалось всего несколько игроков.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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