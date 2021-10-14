Костышин – об отставке из «Колоса»: «Сразу приехали родители, чтобы я не полез в бутылку»
Экс-главный тренер «Колоса» Руслан Костышин рассказал, как он пережил отставку из ковалевской команды:
«7 с половиной лет, никуда от этого не денешься. Тяжело передать словами, что это такое. Был ребенок – и не стало ребенка. Что-то похожее. Я приехал домой, сел и смотрел в одну точку. Ничего меня не интересовало.
Сразу приехали родители, чтобы я не наделал глупостей, не полез в бутылку или еще что-то. Начали отвлекать. А через пару дней был день рождения Дениса. Приехали родные, хотели быстро вытянуть меня из депрессии.
Разговаривал с отцом, ведь у него была похожая ситуация. В советские времена он лет 30 отработал прорабом, но тоже был вынужден уйти с работы во времена, когда на стройке не платили. Он сказал, что стройка снилась ему месяц, и мне каждый день будут сниться футбол и тренировки. До сих пор мне снятся тренировки, футболисты, которые сейчас в команде и которые ушли. Прошел ровно месяц с тех событий, футбол мне не снился только дней 5».
После отставки специалиста его пост занял Сергей Кузнецов, который до этого был помощником Костышина. Правда новоиспеченный главный тренер пока что находится на этой должности с приставкой и.о.
Напомним, ранее Костышин рассказал о конфликте с Евгением Селезневым.
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