Костышин – об отставке из «Колоса»: «Сразу приехали родители, чтобы я не полез в бутылку»

Руслан Костышин / фото - FootBoom

Экс-главный тренер «Колоса» Руслан Костышин рассказал, как он пережил отставку из ковалевской команды:

Сразу приехали родители, чтобы я не наделал глупостей, не полез в бутылку или еще что-то. Начали отвлекать. А через пару дней был день рождения Дениса. Приехали родные, хотели быстро вытянуть меня из депрессии.

Разговаривал с отцом, ведь у него была похожая ситуация. В советские времена он лет 30 отработал прорабом, но тоже был вынужден уйти с работы во времена, когда на стройке не платили. Он сказал, что стройка снилась ему месяц, и мне каждый день будут сниться футбол и тренировки. До сих пор мне снятся тренировки, футболисты, которые сейчас в команде и которые ушли. Прошел ровно месяц с тех событий, футбол мне не снился только дней 5».