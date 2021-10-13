Определилась дата перенесенного матча «Минай» – «Колос»
Костышин: «Я был обижен на Селезнева, но он не подонок»
Экс-тренер «Колоса» рассказал, как форвард покинул команду
Руслан Костышин / Фото: Twitter
Бывший тренер «Колоса» Руслан Костышин в шоу «Вацко лайв» рассказал о конфликте с Евгением Селезневым, после чего игрок покинул команду из Ковалевки.
«Эту историю я не выносил и не выношу на публику. И для Жени это лучше, чтобы история осталась в Турции. Все футбольные люди знают. У меня хорошее отношение к нему. Он мужик, не подонок. Но, конечно, я был обижен».
«Конечно, он принес пользу команде. А ущерб он нанес себе прежде всего, а не команде. Женя забил 5 голов, а мы финишировали на 4-й позиции».
«Я получил опыт работы с такой личностью в футболе. Для Украины это личность в футболе».
Напомним, несколько недель назад Селезнев вновь очутился в эпицентре скандала.
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