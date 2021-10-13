Костышин: «Я был обижен на Селезнева, но он не подонок»

Руслан Костышин / Фото: Twitter

Бывший тренер «Колоса» Руслан Костышин в шоу «Вацко лайв» рассказал о конфликте с Евгением Селезневым, после чего игрок покинул команду из Ковалевки.

«Конечно, он принес пользу команде. А ущерб он нанес себе прежде всего, а не команде. Женя забил 5 голов, а мы финишировали на 4-й позиции».

«Я получил опыт работы с такой личностью в футболе. Для Украины это личность в футболе».