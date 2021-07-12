Тренер «Колоса»: «Антюх заслужил играть в «Динамо»»
Костышин: «Президент «Колоса» потребовал, чтобы мы отходили от арендованных игроков»
Клуб изменил стратегию развития
Фото: ФК Колос
Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин рассказал пресс-службе клуба, что в команде будет меньше арендованных игроков.
«Клуб изменил стратегию развития. Президент клуба потребовал, чтобы мы отходили от арендованных игроков. Мы начали изменять состав, все арендованные ушли.
Также взяли новичков, которым еще нужно время, чтобы влиться в команду. Они были лидерами в своих клубах, но сейчас им нужно понять наши требования. Считаю, что усилились очень хорошо».
«Колос» продал «Динамо» полузащитника Дениса Антюха.
Также клуб подписал трех игроков.
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