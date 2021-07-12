Костышин: «Президент «Колоса» потребовал, чтобы мы отходили от арендованных игроков»

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Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин рассказал пресс-службе клуба, что в команде будет меньше арендованных игроков.

Также взяли новичков, которым еще нужно время, чтобы влиться в команду. Они были лидерами в своих клубах, но сейчас им нужно понять наши требования. Считаю, что усилились очень хорошо».