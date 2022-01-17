Бондаренко и Костышин перейдут в «Александрию»
Костышин возглавит казахстанский клуб
Он находится без работы с лета
Фото: ФК Колос
Бывший тренер «Колоса» Руслан Костышин вернется к работе.
Он близок к назначению в казахстанский клуб. Вероятно, он возглавит «Аксу».
Как сообщает телеграм-канал Айдына Кожахмета, вначале он не принял предложение из Казахстана, но «Акса» настояла, сделав ему повторное. В итоге, украинец таки будет новым тренером команды.
«Акса» является дебютантом элитного дивизиона чемпионата Казахстана.
Костышин находится без работы с августа.
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