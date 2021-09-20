Итоги 8 тура УПЛ. «Александрии» почти удалось отобрать очки у «Динамо», дежурные победы «Зари» и «Ворсклы»
Очередная выходка Селезнева. Теперь скандальный форвард показал средний палец трибунам
Ветеран чуть ли не в каждом матче находит повод запомниться
Евгений Селезнев / фото - ФК Минай
В матче восьмого тура УПЛ «Ворскла» с комфортным счетом переиграла «Минай» (2:0).
Евгений Селезнев, перешедший в закарпатскую команду для того, чтобы побить рекорд результативности, пока что запоминается только эксцентричными выходками.
Ранее форвард в матче с «Динамо» предложил «пойти выйти» защитнику киевлян Александру Караваеву, а в игре с «Шахтером» ветеран появился на поле без эмблемы УАФ с картой Украины.
В игре с «Ворсклой» Селезнев, уходя в подтрибунное помещение решил показать средний палец трибунам.
Напомним, Василий Кобин рассказал об амбициях Селезнева.