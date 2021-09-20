Очередная выходка Селезнева. Теперь скандальный форвард показал средний палец трибунам

Ветеран чуть ли не в каждом матче находит повод запомниться

Евгений Селезнев / фото - ФК Минай

В матче восьмого тура УПЛ «Ворскла» с комфортным счетом переиграла «Минай» (2:0).

Евгений Селезнев, перешедший в закарпатскую команду для того, чтобы побить рекорд результативности, пока что запоминается только эксцентричными выходками.

Ранее форвард в матче с «Динамо» предложил «пойти выйти» защитнику киевлян Александру Караваеву, а в игре с «Шахтером» ветеран появился на поле без эмблемы УАФ с картой Украины.

В игре с «Ворсклой» Селезнев, уходя в подтрибунное помещение решил показать средний палец трибунам.

Напомним, Василий Кобин рассказал об амбициях Селезнева.