Коваленко: «Был период, когда я не понимал, что могу сделать лучше»

Виктор Коваленко / Фото: Twitter

Хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко рассказал, как справлялся с критикой.

— Был период, когда я не понимал, что могу сделать лучше. Копался в голове и все равно не понимал. Оставалось только работать и доказывать на тренировках.

Немного забыть о прессе, о каких-то социальных сетях. Просто работать.

— Лучше беречь тепличные условия для украинского футболиста или выводить его из зоны комфорта, чтобы не зазнался?

— Выводить из зоны комфорта. Чтобы сам человек понимал, что ему нельзя останавливаться. В зоне комфорта можно застрять.

С командами, которые сильнее на голову, можно каждый сезон добиваться успеха. Но все равно ты должен работать и расти