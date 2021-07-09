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Коваленко: «Был период, когда я не понимал, что могу сделать лучше»

Хавбек рассказал, как справлялся с критикой
Футбол Украинские легионеры
10:50
Коваленко: «Был период, когда я не понимал, что могу сделать лучше»
Виктор Коваленко / Фото: Twitter

Хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко рассказал, как справлялся с критикой.

— У тебя был период, когда ты даже не хотел играть.

— Был период, когда я не понимал, что могу сделать лучше. Копался в голове и все равно не понимал. Оставалось только работать и доказывать на тренировках.

Немного забыть о прессе, о каких-то социальных сетях. Просто работать.

— Лучше беречь тепличные условия для украинского футболиста или выводить его из зоны комфорта, чтобы не зазнался?

— Выводить из зоны комфорта. Чтобы сам человек понимал, что ему нельзя останавливаться. В зоне комфорта можно застрять.

С командами, которые сильнее на голову, можно каждый сезон добиваться успеха. Но все равно ты должен работать и расти


Ранее Коваленко заявил, что никогда не перешел бы в «Динамо».

Источник: Трендец Петр Приходько
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Теги

Виктор Коваленко Аталанта

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