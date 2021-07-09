Коваленко: «Остаюсь в «Аталанте» и еду на сборы с командой»
Коваленко: «Был период, когда я не понимал, что могу сделать лучше»
Хавбек рассказал, как справлялся с критикой
10:50
Виктор Коваленко / Фото: Twitter
Хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко рассказал, как справлялся с критикой.
— У тебя был период, когда ты даже не хотел играть.
— Был период, когда я не понимал, что могу сделать лучше. Копался в голове и все равно не понимал. Оставалось только работать и доказывать на тренировках.
Немного забыть о прессе, о каких-то социальных сетях. Просто работать.
— Лучше беречь тепличные условия для украинского футболиста или выводить его из зоны комфорта, чтобы не зазнался?
— Выводить из зоны комфорта. Чтобы сам человек понимал, что ему нельзя останавливаться. В зоне комфорта можно застрять.
С командами, которые сильнее на голову, можно каждый сезон добиваться успеха. Но все равно ты должен работать и расти
Ранее Коваленко заявил, что никогда не перешел бы в «Динамо».
Комментарии 0