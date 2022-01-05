В «Ингульце» сообщили, что новый стадион клуба готов принимать матчи
Коваленко: «ЛНЗ – не шаг назад, это топ-уровень»
Бывший полузащитник «Ингульца» объяснил свой переход во Вторую лигу
19:22
Илья Коваленко / Фото - ЛНЗ
Полузащитник ЛНЗ Илья Коваленко объяснил свой переход в клуб Второй лиги. Ранее он защищал цвета представителя УПЛ «Ингульца».
Для меня это – новый вызов. 100 процентов – не шаг назад. У черкасского клуба – большие амбиции и высокие задачи. Хочу теперь вместе с ЛНЗ добиваться успехов.
Клуб подкупил своими амбициями и задачами. Это то, что мне близко по духу. Ведь я – максималист по натуре.
Как я уже смог убедиться лично, а черкасском клубе – все на высочайшем уровне, все очень солидно. Здесь футболист может играть и расти, обо всем остальном позаботится руководство. Отвлекаться на мелочи не приходится. ЛНЗ – топ-уровень.
Ранее ЛНЗ прекратил борьбу в Кубке Украины, уступив «Днепру-1» в 1/8 финале (0:2).
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