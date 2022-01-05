Коваленко: «ЛНЗ – не шаг назад, это топ-уровень»

Илья Коваленко / Фото - ЛНЗ

Полузащитник ЛНЗ Илья Коваленко объяснил свой переход в клуб Второй лиги. Ранее он защищал цвета представителя УПЛ «Ингульца».

Клуб подкупил своими амбициями и задачами. Это то, что мне близко по духу. Ведь я – максималист по натуре.

Как я уже смог убедиться лично, а черкасском клубе – все на высочайшем уровне, все очень солидно. Здесь футболист может играть и расти, обо всем остальном позаботится руководство. Отвлекаться на мелочи не приходится. ЛНЗ – топ-уровень.