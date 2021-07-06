Коваленко: «В «Динамо» никогда не перейду»
Коваленко: «Луческу – мой второй папа, он дал мне путь в большой футбол»
Хавбек вспомнил свои первые шаги в «Шахтере»
16:58
Виктор Коваленко / Фото: Twitter
Хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко в шоу «Вацко лайв» вспомнил свои первые шаги в большом футболе.
«Скажу на своем примере: я рад, что я попал к Луческу. Он меня готовил, он знал, что Тейшейру скоро продадут, и готовил меня на эту позицию. Я ему благодарен, это мой второй папа, он в меня поверил, дал путь в большой футбол».
Ранее Коваленко заявил, что никогда не перейдет в «Динамо».
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