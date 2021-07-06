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Коваленко: «В «Динамо» никогда не перейду»

Полузащитник также рассказал об отношениях с Луческу
Футбол Украинская Премьер-лига
15:44
Коваленко: «В «Динамо» никогда не перейду»
Фото: Atalanta BC

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко признался в эфире «Вацко Live», что не перейдет в «Динамо» и рассказал об отношениях с экс-тренером Мирчей Луческу.

«Переход Луческу в «Динамо»? Я нормально отреагировал. Я поддерживаю с ним связь, поздравляю с Днем рождения, Новым годом. Я давно с ним разговаривал и понимал, что он хотел работать. Получилось, что в «Динамо». Понимаю, что Луческу - футбольный человек. Не могу его судить за этот переход. Порадовался за него, что он снова работает и что-то дает футболу.

Что если «Динамо» захочет выкупить меня у «Аталанты»? Никогда туда не перейду».

Коваленко ранее сообщил, что не покинет «Аталанту».

Андрей Усмонов
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Теги

Виктор Коваленко Мирча Луческу Динамо Киев

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