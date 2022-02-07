Коваленко: «Специя» – маленький клуб, все работают друг за друга, а в «Аталанте» есть личности»
Коваленко не сыграет против «Салернитаны»
Украинец отсутствует в заявке команды на игру
09:08
Виктор Коваленко / фото - Getty Images
Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко пропустит игру 24-го тура Серии А против «Салернитаны» из-за мышечного дискомфорта, повествует Сalciomercato.
В нынешней компании хавбек провел 15 матчей. В общей сложности на поле он провел 62 минуты, где забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Напомним, что главный тренер Коваленко получил весомое вознаграждение в Серии А.
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