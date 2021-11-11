Сборная Украины U-17 стартовала в отборе на Евро с поражения Уэльсу
Коваленко – о вызове в сборную: «Когда меня ничего не беспокоит, я показываю свой лучший футбол»
Хавбек «Специи» поделился впечатлениями от приезда в национальную команду
07:26
Виктор Коваленко / фото - УАФ
Полузащитник итальянской специи и сборной Украины по футболу Виктор Коваленко в эфире программы Футбол News прокомментировал свой вызов в национальную команду, а также поделился впечатлениями после первых дней в лагере Александра Петракова.
«Сейчас мой главный – здоровье. Когда меня ничего не беспокоит, я показываю свой лучший футбол.
Я очень рад попасть в сборную, и доволен, что получаю много игрового времени. Чувствую себя отлично».
Напомним, УАФ сообщила, сколько болельщиков ожидается на матче Украина – Болгария в Одессе.