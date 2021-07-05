Зарплата Коваленко в «Аталанте» в два раза больше, чем в «Шахтере»
Коваленко: «Остаюсь в «Аталанте» и еду на сборы с командой»
Полузащитник опроверг уход из клуба
19:05
Фото: Atalanta BC
Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко опроверг информацию, что покинет команду в ближайшее время. Хавбек вместе с бергамасками отправится на сборы.
Кайфуешь от того, что поехал играть в Европу?
«Честно, я рад. Я хотел себя испытать, у меня был выбор, и я решил поехать в Европу. Для меня это хороший шаг в будущее.
Когда играешь в Европе, все пытаются играть в открытый футбол. Мои хорошие качества проявляются как раз в открытом футболе, а когда закрываются – мне трудно. Я выбрал этот путь, и, думаю, он будет удачным».
Адаптироваться в Европе тяжело?
«Первые 3-4 месяца, конечно, трудно, но когда проживаешь какое-то время и понимаешь язык, становится легче».
Ты остаешься в «Аталанте»?
«Много разной информации пишут в интернете, но я остаюсь и еду на сборы с командой».
Сообщалось, что Коваленко интересен «Болонье».
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