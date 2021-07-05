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Коваленко: «Остаюсь в «Аталанте» и еду на сборы с командой»

Полузащитник опроверг уход из клуба
Футбол Серия А (Италия)
19:05
Коваленко: «Остаюсь в «Аталанте» и еду на сборы с командой»
Фото: Atalanta BC

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко опроверг информацию, что покинет команду в ближайшее время. Хавбек вместе с бергамасками отправится на сборы.

Кайфуешь от того, что поехал играть в Европу?

«Честно, я рад. Я хотел себя испытать, у меня был выбор, и я решил поехать в Европу. Для меня это хороший шаг в будущее.

Когда играешь в Европе, все пытаются играть в открытый футбол. Мои хорошие качества проявляются как раз в открытом футболе, а когда закрываются – мне трудно. Я выбрал этот путь, и, думаю, он будет удачным».

Адаптироваться в Европе тяжело?

«Первые 3-4 месяца, конечно, трудно, но когда проживаешь какое-то время и понимаешь язык, становится легче».

Ты остаешься в «Аталанте»?

«Много разной информации пишут в интернете, но я остаюсь и еду на сборы с командой».

Сообщалось, что Коваленко интересен «Болонье».

Источник: Бомбардир Андрей Усмонов
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Теги

Аталанта Виктор Коваленко

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