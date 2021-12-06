Коваленко: «Петраков не изменился с тех пор, как тренировал юношеские команды»

Александр Петраков / Фото: УАФ

Хавбек «Специи» Виктор Коваленко в шоу «Трендец» тепло высказался о главном тренере сборной Украины Александре Петракове.

- У него были моменты, когда был малословным на пресс-конференции, когда говорил на журналистов, был очень открытым. Какие у тебя были впечатления от этого?

– На его месте, я тоже могу общаться с журналистами, если захочу – могу 18 или 20 слов сказать. Это уже каждый человек решает. Посмотрели, прошло уже, следующий матч – он дал результат. Уже потом всем журналистам нормально рассказал и много слов было. Это жизнь. Думаю, это нужно принять с улыбкой.

- Он сильно изменился с тех пор, как тренировал юношеские команды?

– Если честно, нет. Помню, всегда к нему можно подойти поговорить. Он открытый человек, таким и остался.