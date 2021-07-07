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Коваленко: «При Каштру в «Шахтере» были несложные тренировки»

Полузащитник покинул донецкую команду прошлой зимой
Футбол Украинские легионеры
11:42
Коваленко: «При Каштру в «Шахтере» были несложные тренировки»
Виктор Коваленко / Фото: Twitter

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко в шоу «ОТДУШИВДУШУ» рассказал о тренировках в «Шахтере» при Луише Каштру.

Правда, что при Каштру были самые легкие тренировки?

– Да, нетяжелые, соглашусь. Могло быть и по одной тренировке. Но в первый год мы давали результат, а в прошлом сезоне ребятам не повезло чуть-чуть.

Но посмотрите, сколько при нем молодежи заиграло – Трубин, Додо, Судаков, Бондаренко был. Молодежь играет? Да. Она приносила результат, где-то Тете забьет. Соломон. Результат же был.


Ранее Коваленко заявил, что ни за что не перешел бы в «Динамо».

Петр Приходько
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Теги

Виктор Коваленко Шахтер Донецк

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