Коваленко рассказал, как получил неприятную травму

Виктор Коваленко / Фото: Twitter

Украинский полузащитник Виктор Коваленко в шоу «ОТДУШИВДУШУ» рассказал, что помешало ему поехать на Евро-2020.

Поставили лед, и у меня сразу гематома максимальная вылезла и начал понимать, что на Евро могу не попасть, но шанс был. Потом, когда сделали МРТ, то говорили, что я только в этих числах должен был начать тренироваться. Я понимал, что ехать туристом тяжело даже морально.

Понервничал чуть, но понимал, что мне лучше вылечиться, чтобы быть готовым на новый сезон. Самый важный сезон, наверное, для меня будет.

Конечно, хотелось поехать (на Евро – прим.), но жизнь такая...»