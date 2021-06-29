Коваленко рассказал, как получил неприятную травму

Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
19:00
Украинский полузащитник Виктор Коваленко в шоу «ОТДУШИВДУШУ» рассказал, что помешало ему поехать на Евро-2020.
«На самом деле случилось как-то по-глупому – дал пас пяткой, и когда сделал захлест (голени; бег с доставанием пяткой до ягодиц – прим.), услышал щелк. Понял, что какая-то херня случилась.
Поставили лед, и у меня сразу гематома максимальная вылезла и начал понимать, что на Евро могу не попасть, но шанс был. Потом, когда сделали МРТ, то говорили, что я только в этих числах должен был начать тренироваться. Я понимал, что ехать туристом тяжело даже морально.
Понервничал чуть, но понимал, что мне лучше вылечиться, чтобы быть готовым на новый сезон. Самый важный сезон, наверное, для меня будет.
Конечно, хотелось поехать (на Евро – прим.), но жизнь такая...»
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