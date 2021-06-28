Зарплата Коваленко в «Аталанте» в два раза больше, чем в «Шахтере»

За скамейку итальянского клуба платят солиднее, чем за основу украинского

Виктор Коваленко / фото - Obozrevatel Украинский хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко рассказал о том, как отличается его заработная плата в «Аталанте» и в «Шахтере». На сколько в «Аталанте» ты получаешь больше, чем в «Шахтере»? «Та нормально, на жизнь хватает. Нормально, побольше, чем в «Шахте». В два раза больше, чем у меня было». Писали, что ты самый высокооплачиваемый игрок «Аталанты» . «Нет. Не знаю, вхожу ли в топ-5, я же не спрашивал у них зарплаты». Хавбек перебрался в клуб из Бергамо этой зимой за 600 тысяч евро, но пока что отыграл за «богиню» лишь 3 минуты в итальянском чемпионате. Напомним, ранее сообщалось, что украинец покинет клуб, так как не впечатлил тренера бергамасков Джан Пьеро Гасперини.