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Зарплата Коваленко в «Аталанте» в два раза больше, чем в «Шахтере»

За скамейку итальянского клуба платят солиднее, чем за основу украинского
Футбол Серия А (Италия)
12:05
Зарплата Коваленко в «Аталанте» в два раза больше, чем в «Шахтере»
Виктор Коваленко / фото - Obozrevatel

Украинский хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко рассказал о том, как отличается его заработная плата в «Аталанте» и в «Шахтере».

На сколько в «Аталанте» ты получаешь больше, чем в «Шахтере»?

«Та нормально, на жизнь хватает. Нормально, побольше, чем в «Шахте». В два раза больше, чем у меня было».

Писали, что ты самый высокооплачиваемый игрок «Аталанты» .

«Нет. Не знаю, вхожу ли в топ-5, я же не спрашивал у них зарплаты».

Хавбек перебрался в клуб из Бергамо этой зимой за 600 тысяч евро, но пока что отыграл за «богиню» лишь 3 минуты в итальянском чемпионате.

Напомним, ранее сообщалось, что украинец покинет клуб, так как не впечатлил тренера бергамасков Джан Пьеро Гасперини.

Источник: ОТДУШИВДУШУ Павел Харченко
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Теги

Аталанта Виктор Коваленко Шахтер Донецк

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