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Коваленко в ближайшее время перейдет в «Эмполи»

Клубы близки к сделке
Футбол Серия А (Италия)
13:27
Коваленко в ближайшее время перейдет в «Эмполи»
Фото: Atalanta BC

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко перейдет в «Эмполи».

Клубы договорились об аренде игрока на один сезон. Переговоры находятся на завершающей стадии, сообщает TuttoAtalanta.

Вместе с Коваленко в «Эмполи» отправится еще один футболист –20-летний нападающий Роберто Пикколи. «Эмполи» вышел в Серию А по итогам прошлого сезона.

Накануне, Коваленко получил травму и выбыл до августа. Сам игрок хотел остаться в «Аталанте».

 

Андрей Усмонов
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Теги

Виктор Коваленко Аталанта Эмполи

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