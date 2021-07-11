Источник: Коваленко станет игроком «Эмполи»
Коваленко в ближайшее время перейдет в «Эмполи»
Клубы близки к сделке
13:27
Фото: Atalanta BC
Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко перейдет в «Эмполи».
Клубы договорились об аренде игрока на один сезон. Переговоры находятся на завершающей стадии, сообщает TuttoAtalanta.
Вместе с Коваленко в «Эмполи» отправится еще один футболист –20-летний нападающий Роберто Пикколи. «Эмполи» вышел в Серию А по итогам прошлого сезона.
Накануне, Коваленко получил травму и выбыл до августа. Сам игрок хотел остаться в «Аталанте».
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