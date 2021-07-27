Коваленко вернулся в общую группу «Аталанты»

Малиновский проходил индивидуальные тесты

Виктор Коваленко / фото - Atalanta

Украинский атакующий полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее в СМИ была информация, что игрок тренировался отдельно от команды. По слухам, хавбек отсутствовал из-за возможного ухода из клуба, но как оказалось, украинец просто лечил повреждение.

Тем не менее, Коваленко скорее всего покинет клуб. Как сообщил источник, полузащитник отправится в аренду к аутсайдеру Серии А.

Руслан Малиновский к тренировкам еще не возвращался. Игрок перенес операцию по удалению межпозвоночной грыжи и поэтому проходил в расположении клуба лишь индивидуальные атлетические тесты.

Напомним, «Аталанта» предлагает 30 миллионов за защитника «Ювентуса».