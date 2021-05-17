Коваленко вряд ли сыграет в последней игре «Аталанты» в сезоне

Полузащитник пока не восстановился после повреждения

Фото: Atalanta BC

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко может завершить досрочно сезон в Италии.

На данный момент игрок восстанавливается после повреждения. Даже если он поправиться до следующих выходных, он вряд ли сыграет против «Милана» в последнем туре.

Также он не сыграет в финале Кубка Италии против «Ювентуса» 19 мая, сообщает L’Eco di Bergamo.

Коваленко провел лишь один матч в сезоне и то, лишь пара минут в игре с «Вероной».