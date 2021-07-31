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Коваленко забил после выхода на замену и принес победу «Аталанте»

Бергамаски минимально переиграли «Порденоне» в контрольном матче
Футбол Серия А (Италия)
19:53
Коваленко забил после выхода на замену и принес победу «Аталанте»
Фото - Аталанта

В контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону «Аталанта» переиграла «Порденоне».

В первой половине встречи команды обменялись забитыми мячами. Отличились Пикколи и Тсаджут.

Во втором тайме на замену в составе бергамасков вышел полузащитник Виктор Коваленко. Он и оформил победный гол.

Ранее слухи связывали хавбека с переходом в «Специю».

Контрольный матч

«Аталанта» – «Порденоне» 2:1

Голы: Пикколи, 6, Коваленко, 74 – Тсаджут, 14 (пен.)

«Аталанта» (стартовый состав): Росси, Гозенс, де Рон, Гимшити, Колли, Меле, Миранчук, Паломино, Пашалич, Пикколи, Шутало. Замены: Дайкар, Гисланди, Кортиновис, Да Рива, Дель-Прато, Иличич, Коваленко, Пасселья, Скалвини, Фройлер.

Сергей Стаднюк
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Аталанта Виктор Коваленко

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