«Тоттенхэм» готовит 50 миллионов за лидера «Аталанты»
Коваленко забил после выхода на замену и принес победу «Аталанте»
Бергамаски минимально переиграли «Порденоне» в контрольном матче
19:53
Фото - Аталанта
В контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону «Аталанта» переиграла «Порденоне».
В первой половине встречи команды обменялись забитыми мячами. Отличились Пикколи и Тсаджут.
Во втором тайме на замену в составе бергамасков вышел полузащитник Виктор Коваленко. Он и оформил победный гол.
Ранее слухи связывали хавбека с переходом в «Специю».
Контрольный матч
«Аталанта» – «Порденоне» 2:1
Голы: Пикколи, 6, Коваленко, 74 – Тсаджут, 14 (пен.)
«Аталанта» (стартовый состав): Росси, Гозенс, де Рон, Гимшити, Колли, Меле, Миранчук, Паломино, Пашалич, Пикколи, Шутало. Замены: Дайкар, Гисланди, Кортиновис, Да Рива, Дель-Прато, Иличич, Коваленко, Пасселья, Скалвини, Фройлер.
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