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Ковалец: «Матчи выигрывает атака, а турниры – оборона»

Украинский тренер – о причинах победы Италии на чемпионате Европы
Футбол Евро-2020
16:54
Ковалец: «Матчи выигрывает атака, а турниры – оборона»
Сергей Ковалец / Фото: chernomorets.odessa.ua

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Ковалец признался, что до начала Евро-2020 видел сборную Франции фаворитом турнира, а также рассказал секрет успеха команды Италии, которая стала чемпионом континентального первенства.

Сергей Иванович, кто для вас был фаворитом Евро?

Изначально я отдавал предпочтение Франции. Однако турниры выигрывает коллектив, у которого лучше поставлена командная игра. У итальянцев баланс между атакой и обороной был на высшем уровне. Хотя и подопечные Гарета Саутгейта были достойны оказаться в финале. Англичане перед этой игрой имели в какой-то мере даже преимущество в психологическом плане, так как поединок проходил в Лондоне. 

Если бы перед решающим матчем вас спросили, кто достоин звания чемпиона Европы, то каким был бы ваш ответ?

Матчи выигрывает атака, а турниры – оборона. Может, итальянцы показывали не совсем привлекательный футбол с точки зрения комбинаций, но команда Роберто Манчини знала, чего хочет, она играла на результат.

До игры добрая половина специалистов и журналистов склонялась к тому, что основное время финального матча завершится вничью.

Цена ошибки в таком поединке очень высока. Согласен, что ничья это тот результат, который читался.

«It’s coming to Rome». Футбол победил – Италия стала чемпионом Европы, и это здорово.

Источник: zbirna.com Олег Шумейко-младший
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Теги

Сергей Ковалец сборная Италии (футбол)

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