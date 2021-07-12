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Ковалец: «Плюсов у сборной Украины на Евро-2020 было больше, чем минусов»

Украинцы впервые в истории вышли в четвертьфинал Евро-2020
Футбол Сборная Украины
17:52
Ковалец: «Плюсов у сборной Украины на Евро-2020 было больше, чем минусов»
Фото: УАФ

Тренер Сергей Ковалец высказался о выступление сборной Украины на Евро-2020. Напомним, что сборная Украины завершила выступление на чемпионате Европы на стадии четвертьфинала, уступив будущим финалистам команде Англии.

Прошедшее Евро вам понравилось?

Без сомнения. Команды подарили болельщикам хорошие эмоции. Тенденция была в организации игры, кто был лучше выучен, тот, зачастую и побеждал. Очень понравились венгры, которые смогли попортить нервы лучшим сборным Европы.

Сборная Украины не была чужой на этом празднике жизни?

При всех минусах, плюсов было больше. Команда Андрея Шевченко добралась до четвертьфинала турнира, чего раньше никогда не было. Нужно правильно проанализировать выступление, чтобы в будущем постараться показать результат еще выше. Во всяком случае, потенциал у сине-желтых для этого есть. Этот турнир был дебютным для нашего главного тренера, для многих футболистов, опыт – это дело наживное, поэтому верю, что дальше будет лучше.

«It’s coming to Rome». Футбол победил – Италия стала чемпионом Европы, и это здорово.

Источник: zbirna.com Олег Шумейко-младший
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Сергей Ковалец сборная Украины (футбол)

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