Ковалец: «С Нидерландами я бы поставил 55 на 45 в пользу сборной Украины»

Сергей Ковалец / Фото - iSport.ua

Бывший тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец проанализировал финальный спарринг национальной команды против Кипра (4:0). Также специалист поделился ожиданиями от выступлений подопечных Андрея Шевченко на Евро-2020.

Важно, что забил Ярмоленко, у которого из-за травмы весенняя часть сезона в «Вест Хэме» не задалась. Андрею это поможет с психологической точки зрения. Можно сказать, что удаление у Кипра облегчило нам жизнь, но это уже проблемы соперника. Уверен, что от игры нашей команды и болельщики получили удовольствие.

Еще до удаления и назначения первого пенальти сборная Украины могла вести с крупным счетом, но мяч упорно не шел в ворота. В частности, Рома Яремчук не реализовал свои шансы. Хорошо, что он во втором тайме сумел отличиться. Кстати, это гол был великолепным по красоте.

Хотя, в какой-то мере это и хорошо, что «сине-желтые» создают моменты, это говорит о сыгранности и это тоже придает уверенности в том, что рано или поздно команда все равно забьет оппоненту.

Думаю, что у Андрея Шевченко в голове уже есть 9 – 10 человек, которые с первых минут выйдут на поединок с Нидерландами. Важно, что все обошлось без травм в товарищеских матчах. Все надеются, что некоторые проблемы со здоровьем у Цыганкова и Тымчика не помешают им быть в полной боевой готовности к началу Евро.

Лев матча? По такой игре сложно кого-то выделять, поскольку у сборной Украины была целостность в действиях, но соглашусь с болельщиками, которые назвали лучшим игроком поединка Зинченко. Хорошо, что ему дали пробить ему пенальти после проигрыша в финале Лиги чемпионов. Александру нужно было почувствовать уверенность.

Физически кондиции сине-желтых не вызывают опасений. Как показалось, у нашей команды сейчас состояние приближено к оптимальному, а за оставшийся недельный цикл тренерский штаб попытается убрать все шероховатости. Работа на сборе была проведена качественно.

Матч с киприотами, хотя соперник был не самый сильный, безусловно, добавил уверенности футболистам сборной Украины. У Нидерландов сильная сборная, но в последнее время в ее игре присутствует некая неуверенность в контрольных матчах, отсутствует надежность, что, к примеру, продемонстрировал поединок против шотландцев.

Мне даже показалось, что нидерландские футболисты чересчур берегут себя, не доигрывают эпизоды до конца. Не хочу приуменьшать мощь команды Франка де Бура, но сейчас в процентом отношении я бы поставил 55 на 45 в пользу сборной Украины. У нашей команды есть серьезный потенциал, важно, чтобы она его правильно использовала.