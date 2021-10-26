Хавбек «Металлиста 1925» рассказал, чем опасна сегодняшняя «Александрия»
Ковалец: «Уже было две тренировки после операции»
Хавбек приступил к восстановлению
Кирилл Ковалец / Фото - ФК Александрия
Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец рассказал о своем состоянии после перенесенной операции. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.
Чувствую себя отлично. Операция, по словам проводившего ее профессора, прошла успешно. Уже сегодня я начал делать специальные упражнения – было две тренировки по часу. Через пятнадцать дней должны снять швы и продолжим приводить мышцы в тонус.
Я уже писал это в своем инстаграме, но еще раз хочу искренне поблагодарить всех, кто был и остается со мной рядом в этот непростой период – президенту нашего клуба Сергею Анатольевичу Кузьменко, всем тренерам, игрокам нашей команды, персоналу, медикам, работникам базы и стадиона, водителям, болельщикам. Эта поддержка бесценна.
Особую и неповторимую благодарность я выражаю своей жене, без нее пережить все это было бы гораздо сложнее. Они с сынишками — моя опора и смысл жизни. Я ее очень люблю!
Ранее Ковалец признался, что оказался в «Александрии» из-за жены.
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