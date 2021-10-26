Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 1
Сегодня 3
Завтра 10
Футбол (2 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:30 ВПК-Агро - Горняк-Спорт 1:2 Окончен
18:30 Оболонь - Агробизнес 3:1 Окончен
Футбол (1 событие из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Специя - Дженоа 0:0 2-й тайм
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Специя - Дженоа 0:0 2-й тайм
21:45 Милан - Торино -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Эспаньол - Атлетик -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ницца - Марсель -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Сампдория - Аталанта -:- Запланирован
19:30 Ювентус - Сассуоло -:- Запланирован
21:45 Эмполи - Интер -:- Запланирован
21:45 Лацио - Фиорентина -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Рома -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Мальорка - Севилья -:- Запланирован
20:00 Райо Вальекано - Барселона -:- Запланирован
21:00 Бетис - Валенсия -:- Запланирован
22:30 Реал - Осасуна -:- Запланирован

Ковалец: «Уже было две тренировки после операции»

Хавбек приступил к восстановлению
Футбол Украинская Премьер-лига
20:33
Ковалец: «Уже было две тренировки после операции»
Кирилл Ковалец / Фото - ФК Александрия

Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец рассказал о своем состоянии после перенесенной операции. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Чувствую себя отлично. Операция, по словам проводившего ее профессора, прошла успешно. Уже сегодня я начал делать специальные упражнения – было две тренировки по часу. Через пятнадцать дней должны снять швы и продолжим приводить мышцы в тонус.

Я уже писал это в своем инстаграме, но еще раз хочу искренне поблагодарить всех, кто был и остается со мной рядом в этот непростой период – президенту нашего клуба Сергею Анатольевичу Кузьменко, всем тренерам, игрокам нашей команды, персоналу, медикам, работникам базы и стадиона, водителям, болельщикам. Эта поддержка бесценна.

Особую и неповторимую благодарность я выражаю своей жене, без нее пережить все это было бы гораздо сложнее. Они с сынишками — моя опора и смысл жизни. Я ее очень люблю!

Ранее Ковалец признался, что оказался в «Александрии» из-за жены.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александрия Кирилл Ковалец травмы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Хавбек «Металлиста 1925» рассказал, чем опасна сегодняшняя «Александрия»
Хавбек «Металлиста 1925» рассказал, чем опасна сегодняшняя «Александрия»
Футбол Кубок Украины по футболу
18:59
«Александрия» сыграет против «Металлиста 1925» в кубке без 5 игроков основы
«Александрия» сыграет против «Металлиста 1925» в кубке без 5 игроков основы
Футбол Кубок Украины по футболу
18:35
Кривенцов назвал преимущество «Александрии» в матче против «Металлиста 1925»
Кривенцов назвал преимущество «Александрии» в матче против «Металлиста 1925»
Футбол Кубок Украины по футболу
17:47
Ковалец признался, что оказался в «Александрии» из-за жены
Ковалец признался, что оказался в «Александрии» из-за жены
Футбол Украинская Премьер-лига
17:20
Лидер «Александрии» пропустит до 6 месяцев из-за травмы
Лидер «Александрии» пропустит до 6 месяцев из-за травмы
Футбол Украинская Премьер-лига
07:30
Итоги 12 тура УПЛ. Удаление помешало «Ворскле» составить конкуренцию «Шахтеру». «Днепр-1» не смог дать бой «Динамо»
Послесловие
Итоги 12 тура УПЛ. Удаление помешало «Ворскле» составить конкуренцию «Шахтеру». «Днепр-1» не смог дать бой «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
25 октября 07:35

Новости: Футбол

Ковалец: «Уже было две тренировки после операции»
Ковалец: «Уже было две тренировки после операции»
Украинская Премьер-лига
20:33
Остап Маркевич: «Постараемся дать бой «Динамо», но нужно усиление»
Остап Маркевич: «Постараемся дать бой «Динамо», но нужно усиление»
Кубок Украины по футболу
20:07
Снова без Буяльского и Супряги. «Динамо» отправилось на кубковый матч против «Мариуполя»
Снова без Буяльского и Супряги. «Динамо» отправилось на кубковый матч против «Мариуполя»
Кубок Украины по футболу
19:42
Коваленко в третий раз подряд попал в стартовый состав «Специи»
Коваленко в третий раз подряд попал в стартовый состав «Специи»
Серия А (Италия)
19:21
«Аль-Айн» впервые уступил под руководством Реброва, но вышел в следующую стадию кубка ОАЭ
«Аль-Айн» впервые уступил под руководством Реброва, но вышел в следующую стадию кубка ОАЭ
Украинские легионеры
19:01
Хавбек «Металлиста 1925» рассказал, чем опасна сегодняшняя «Александрия»
Хавбек «Металлиста 1925» рассказал, чем опасна сегодняшняя «Александрия»
Кубок Украины по футболу
18:59
«Александрия» сыграет против «Металлиста 1925» в кубке без 5 игроков основы
«Александрия» сыграет против «Металлиста 1925» в кубке без 5 игроков основы
Кубок Украины по футболу
18:35
Тренер сборной Болгарии раскрыл часть состава на матч с Украиной
Тренер сборной Болгарии раскрыл часть состава на матч с Украиной
Сборная Украины
18:23
Тренер «Ювентуса» назвал главных конкурентов фаворитами за чемпионство
Тренер «Ювентуса» назвал главных конкурентов фаворитами за чемпионство
Серия А (Италия)
18:10
Все новости

Популярные новости

Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
7
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 15:29
6
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
MMA
24 октября 08:58
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 07:24
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Бодибилдинг
25 октября 16:07
Джонсон – о поражении Емельяненко: «Это был договорняк»
Джонсон – о поражении Емельяненко: «Это был договорняк»
MMA
24 октября 11:16
9
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Кременчуг» — «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Кременчуг» — «Днепр». Видео трансляция
18:30
УХЛ. «Рулав Одд» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» — «Белый Барс». Видео трансляция
20:00
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
27 октября 14:00
Кубок Украины. «Мариуполь» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Украины. «Мариуполь» – «Динамо». Онлайн трансляция
27 октября 17:00
Кубок Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Онлайн трансляция
27 октября 19:30
Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Аталанта». Онлайн трансляция
27 октября 19:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
27 октября 20:45
Лига чемпионов. «Витеос» – «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Витеос» – «Прометей». Видео трансляция
27 октября 21:00
Лига чемпионов. «Динамо Сассари» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. «Динамо Сассари» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
27 октября 21:30
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
30 октября 09:45
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
30 октября 15:10
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
31 октября 14:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
31 октября 20:35
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00