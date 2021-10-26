Ковалец: «Уже было две тренировки после операции»

Кирилл Ковалец / Фото - ФК Александрия

Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец рассказал о своем состоянии после перенесенной операции. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Я уже писал это в своем инстаграме, но еще раз хочу искренне поблагодарить всех, кто был и остается со мной рядом в этот непростой период – президенту нашего клуба Сергею Анатольевичу Кузьменко, всем тренерам, игрокам нашей команды, персоналу, медикам, работникам базы и стадиона, водителям, болельщикам. Эта поддержка бесценна.

Особую и неповторимую благодарность я выражаю своей жене, без нее пережить все это было бы гораздо сложнее. Они с сынишками — моя опора и смысл жизни. Я ее очень люблю!