Лидер «Александрии» пропустит до 6 месяцев из-за травмы

Ковалец перенес операцию

Фото: fco.com.ua

Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец перенес операцию на колене.

Хирургическое вмешательство ему провели в Риме. Он начал процесс восстановления.

Займет этот процесс от 4 до 6 месяцев, сообщает сайт клуба. Именно столько и пропустит игрок. Таким образом, Ковалец может вернуться на поле к концу сезона.

Травму он получил в игре с «Ворсклой».

Травмирован и нападающий Сергей Гринь. Ему также на реабилитацию потребуется до полугода.