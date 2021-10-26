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Лидер «Александрии» пропустит до 6 месяцев из-за травмы
Ковалец перенес операцию
Фото: fco.com.ua
Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец перенес операцию на колене.
Хирургическое вмешательство ему провели в Риме. Он начал процесс восстановления.
Займет этот процесс от 4 до 6 месяцев, сообщает сайт клуба. Именно столько и пропустит игрок. Таким образом, Ковалец может вернуться на поле к концу сезона.
Травму он получил в игре с «Ворсклой».
Травмирован и нападающий Сергей Гринь. Ему также на реабилитацию потребуется до полугода.
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