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Лидер «Александрии» пропустит до 6 месяцев из-за травмы

Ковалец перенес операцию
Футбол Украинская Премьер-лига
07:30
Лидер «Александрии» пропустит до 6 месяцев из-за травмы
Фото: fco.com.ua

Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец перенес операцию на колене.

Хирургическое вмешательство ему провели в Риме. Он начал процесс восстановления.

Займет этот процесс от 4 до 6 месяцев, сообщает сайт клуба. Именно столько и пропустит игрок. Таким образом, Ковалец может вернуться на поле к концу сезона.

Травму он получил в игре с «Ворсклой». 

Травмирован и нападающий Сергей Гринь. Ему также на реабилитацию потребуется до полугода.

Андрей Усмонов
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Теги

Александрия Кирилл Ковалец Сергей Гринь

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