Якимив после ухода из «Черноморца» подумывает о переходе за границу
Ковалец завершил переговоры со словацким клубом
Два украинских клуба также интересуются наставником
24 июля 19:41
Сергей Ковалец / фото - dynamo.kiev
Бывший тренер «Черноморца» Сергей Ковалец после ухода из одесского клуба в прошлом сезоне был близок к тому, чтобы подписать контракт с новой командой.
Украинец был близок к подписанию контракта со словацкой командой первой лиги – «Подбрезова», но в последний момент руководство клуба приняло решение оставить нынешнего тренера.
Как сообщает источник, если дела в клубе не будут идти должным образом на старте чемпионата, то фамилия украинского специалиста вновь прозвучит в офисах боссов клуба.
Напомним, Ковалец рассказал, почему покинул «Черноморец».