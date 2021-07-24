Ковалец завершил переговоры со словацким клубом

Два украинских клуба также интересуются наставником

Сергей Ковалец / фото - dynamo.kiev

Бывший тренер «Черноморца» Сергей Ковалец после ухода из одесского клуба в прошлом сезоне был близок к тому, чтобы подписать контракт с новой командой.

Украинец был близок к подписанию контракта со словацкой командой первой лиги – «Подбрезова», но в последний момент руководство клуба приняло решение оставить нынешнего тренера.

Как сообщает источник, если дела в клубе не будут идти должным образом на старте чемпионата, то фамилия украинского специалиста вновь прозвучит в офисах боссов клуба.

Напомним, Ковалец рассказал, почему покинул «Черноморец».