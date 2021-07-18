Козловский: «Рух» – единственный клуб, который не проголосовал за Павелко»

Война львовского клуба с УАФ продолжается

Григорий Козловский / Фото из открытых источников

В Instagram Григория Козловского один из болельщиков поставил вопрос о том, почему при всей критике УАФ все клубы поддержали кандидатуру Андрея Павелко на пост президента организации. Владелец «Руха» опроверг данное утверждение.

Мы не голосовали за Павелко. Кстати, единственный клуб, который не проголосовал.

Отметим, что УАФ понизила категорию стадиона «Украина», что сделало невозможным проведение на арене домашних матчей УПЛ. Позже львовянам запретили выступать в Тернополе.

В связи с такими решениями «Рух» может сняться с чемпионата.