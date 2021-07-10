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Евро-2020 2020
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22:00 Италия - Англия -:- Запланирован

Кравченко – о финале Евро: «Итальянцам будет очень тяжело»

Матч не будет легким для обеих сторон
Футбол Евро-2020
20:13
Кравченко – о финале Евро: «Итальянцам будет очень тяжело»
Сергей Кравченко / фото - FootBoom

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился своими ожиданиями от матча Италия – Англия в финале Евро-2020:

«В решающем поединке мы станем свидетелями противостояния двух классических схем — 1-4-3-3 против 1-4-2-3-1. Хотя я бы, опять-таки, не стал акцентировать внимание на исходной расстановке. Те же датчане начинали турнир с четверкой защитников, а закончили — с тройкой. Кроме них с подобной схемой так далеко никто не добрался, но я бы не спешил с выводами.

Напишу об этом еще раз — намного важнее идея игры, принципы ее построения. В конце концов, Томас Тухель выиграл Лигу чемпионов с тройкой или пятеркой защитников. Так что схемы в футбол не играют. Да и тренеры часто отталкиваются от своего кадрового потенциала.

Я уверен, что итальянцам будет очень тяжело. У Англии мощная дисциплинированная команда с двумя классическими, по старым меркам, опорными полузащитниками, заточенными на оборону. Но я надеюсь, что Италия именно переиграет своего соперника.

Хочу, чтобы после финала говорили только о футболе, а не о везении, судействе, втором мяче и так далее. Пусть победит сильнейший, этот чемпионат Европы заслуживает самого достойного триумфатора».

Прошлый матч англичан заставил как раз таки говорить о судье, ведь в ворота датчан в компенсированное время был поставлен спорный пенальти. К тому же, на момент падения Рахима Стерлинга на футбольном поле находилось сразу два мяча.

Не с лучшей стороны себя зарекомендовали и английские болельщики, которые светили лазером в глаза голкиперу сборной Дании Касперу Шмейхелю, когда тот готовился отражать пенальти от Харри Кейна.

Финал Евро-2020 состоится уже завтра в 22:00.

Видео трансляция матча Италия – Англия.

Текстовая трансляция матча Италия – Англия.

Источник: КОМАНДА1 Павел Харченко
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Теги

Италия – Англия сборная Англии (футбол) сборная Италии (футбол)

Комментарии 1

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10 июля 2021г. 20:30
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Завтра следующий уже жду не дождусь. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
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