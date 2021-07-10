Кравченко – о финале Евро: «Итальянцам будет очень тяжело»

Сергей Кравченко / фото - FootBoom

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился своими ожиданиями от матча Италия – Англия в финале Евро-2020:

Напишу об этом еще раз — намного важнее идея игры, принципы ее построения. В конце концов, Томас Тухель выиграл Лигу чемпионов с тройкой или пятеркой защитников. Так что схемы в футбол не играют. Да и тренеры часто отталкиваются от своего кадрового потенциала.

Я уверен, что итальянцам будет очень тяжело. У Англии мощная дисциплинированная команда с двумя классическими, по старым меркам, опорными полузащитниками, заточенными на оборону. Но я надеюсь, что Италия именно переиграет своего соперника.

Хочу, чтобы после финала говорили только о футболе, а не о везении, судействе, втором мяче и так далее. Пусть победит сильнейший, этот чемпионат Европы заслуживает самого достойного триумфатора».