Кравченко: «С Англией для Украины результат будет важнее изысканной игры»
Бывший полузащитник «Ворсклы», «Динамо» и «Днепра» Сергей Кравченко оценил шансы команд в матче четвертьфинала Евро-2020 Украина – Англия в соотношении 30/70. Встреча состоится 3 июля.
Не люблю, когда прогнозируют не то, что думают на самом деле. Да, я всем сердцем будут болеть за сборную Украины, но понимаю, что Англия – явный фаворит. В сборной этой страны собраны классные и мощные исполнители, которые выступают на высочайшем уровне – не раз в год и не только в Лиге чемпионов.
Но это и хорошо, что от нас мало кто ждет победы. На украинских футболистов ничего не давит, и если они пройдут, то это будет огромная сенсация. Зато Англия может многое потерять. Груз ответственности будет давить на нее, а не на Украину.
Как будет играть наша сборная? Скорее всего, схему она не поменяет. Тогда 1–3–4–3, а эту систему англичане применили в матче с немцами, может стать для нас проблемой в плане прессинга соперника на троих защитников. Наверное, британцы будут владеть преимуществом и накрывать. Против Германии особого прессинга я не заметил, но с нами они сыграют смелее и не позволят спокойно разыгрывать.
Впрочем, я надеюсь на лучшее. Считаю, что в этом матче для нас результат важнее какой-то изысканной игры. Команда Андрея Шевченко уже не раз доказывала, что умеет показывать хороший футбол, и теперь нужно просто сотворить чудо. Удачи тебе, сборная Украины!
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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