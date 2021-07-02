Кравченко: «С Англией для Украины результат будет важнее изысканной игры»

Сергей Кравченко / Фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший полузащитник «Ворсклы», «Динамо» и «Днепра» Сергей Кравченко оценил шансы команд в матче четвертьфинала Евро-2020 Украина – Англия в соотношении 30/70. Встреча состоится 3 июля.

Но это и хорошо, что от нас мало кто ждет победы. На украинских футболистов ничего не давит, и если они пройдут, то это будет огромная сенсация. Зато Англия может многое потерять. Груз ответственности будет давить на нее, а не на Украину.

Как будет играть наша сборная? Скорее всего, схему она не поменяет. Тогда 1–3–4–3, а эту систему англичане применили в матче с немцами, может стать для нас проблемой в плане прессинга соперника на троих защитников. Наверное, британцы будут владеть преимуществом и накрывать. Против Германии особого прессинга я не заметил, но с нами они сыграют смелее и не позволят спокойно разыгрывать.

Впрочем, я надеюсь на лучшее. Считаю, что в этом матче для нас результат важнее какой-то изысканной игры. Команда Андрея Шевченко уже не раз доказывала, что умеет показывать хороший футбол, и теперь нужно просто сотворить чудо. Удачи тебе, сборная Украины!