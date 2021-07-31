Пятов ответил, возможен ли его переход в «Динамо»
«Кривбасс» намерен подписать 18-летнего хавбека «Динамо»
Новичок Первой лиги может усилиться футболистом чемпиона Украины
Виктор Близниченко / Фото - ФК Динамо Киев
«Кривбасс» может усилиться полузащитником «Динамо». Речь о 18-летнем футболисте Викторе Близниченко.
Сообщается, что новичок Первой лиги сделал предложение воспитаннику столичного клуба. Интересно, что он является младшим братом экс-игрока «Днепра» Андрея Близниченко.
Хавбек провел три сезона в юношеской и молодежной командах «Динамо». За U-19 провел 32 матча, забив 6 мячей. За U-21 – 15 поединков с одним голом.
Ранее новичок киевлян Денис Антюх поделился ожиданиями от первой официальной игры сезона.
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