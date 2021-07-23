«Кривбасс» усилился лучшим правым защитником УПЛ прошлого сезона

Новичок Первой лиги подписал экс-футболиста «Динамо», «Черноморца» и «Ингульца»

Денис Балан / Фото - ФК Кривбасс

Защитник Денис Балан стал игроком «Кривбасса». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 27-летний футболист выступал за «Ингулец». Игрок был включен в символическую сборную УПЛ по итогам сезона.

Балан является воспитанником «Динамо». Структуру киевлян он покинул в 2014 году. Также выступал за «Реал Фарму», «Черкасский Днепр» и «Черноморец».

Ранее «Кривбасс» подписал нападающего Романа Дебелко.