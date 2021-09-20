Кривенцов: «Мне кажется, мы должны были побеждать «Львов»

«Металлист-1925» разделил очки с соперником

Валерий Кривенцов / Фото: УПЛ

Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов прокомментировал ничью с «Львовом» (0:0) в матче 8-го тура УПЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба харьковчан.

— Игра вышла боевой. Накануне матча две команды оказались в такой ситуации, когда и нам, и «Львову» нужны были очки. Из-за этого игра вышла такой бескомпромиссной. Много борьбы.

Первый тайм, наверное, в исполнении обеих команд был не очень интересным. Не для болельщиков, и не для нас, потому что команды присматривались.

А второй тайм, на мой взгляд, прошел под нашу диктовку, мы создали моменты и должны были забивать. Поэтому, мне кажется, пусть я выгляжу нескромно, что мы должны были побеждать, хотя бы с разницей в один гол.

— Момент Габелка на 88-й минуте. Он пробил со штрафного, Ильющенков потащил. Ваши эмоции после этого?

— У нас был еще один момент Крыськива в конце игры. Конечно, я расстроился. Вратарь сыграл хорошо в этом эпизоде.

— Это нулевая ничья для вас больше добытое одно очко или потеря двух?

— Как посмотреть. Конечно, мы настраиваемся на победу в каждой игре. Команда заслужила, ребята отдали очень много сил, старались, у нас были моменты забить, хотя бы один гол.

И уехать отсюда с победой. Конечно, чувство неудовлетворенности осталось.



Итоги 8-го тура УПЛ.