Кривенцов: «Наиграли на 5-6 забитых мячей, но реализация…»

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Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов оценил поражение команды от «Черноморца» (1:2) в 18-м туре УПЛ.

Это шестое подряд поражение нашей команды, но если взять долю везения – нам залетает все, что бьют. Я думаю, сегодня по игре мы наиграли на 5-6 забитых мячей, но реализация….

Команда играла агрессивно, создала большое количество моментов, но реализация. Сейчас нет результата, мы расстроены, но есть много причин, почему так.

Мы с большим трудом вышли с первой лиги – с 3-го места, не доукомплектовались летом. Причины неудач – большое количество травмированных и отсутствие конкуренции».