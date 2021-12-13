«Металлист 1925» не смог оправиться после нокдауна от «Черноморца» в дебюте игры
Кривенцов: «Наиграли на 5-6 забитых мячей, но реализация…»
«Металлист 1925» проиграл «Черноморцу»
Фото: Footballua.tv
Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов оценил поражение команды от «Черноморца» (1:2) в 18-м туре УПЛ.
«Еще не были в отпуске – это точно. Мы понимали, что эта игра для нас была важна стратегически. Мы хорошо подготовились к этой игре, но эти два мяча... Конечно, не годится так.
Это шестое подряд поражение нашей команды, но если взять долю везения – нам залетает все, что бьют. Я думаю, сегодня по игре мы наиграли на 5-6 забитых мячей, но реализация….
Команда играла агрессивно, создала большое количество моментов, но реализация. Сейчас нет результата, мы расстроены, но есть много причин, почему так.
Мы с большим трудом вышли с первой лиги – с 3-го места, не доукомплектовались летом. Причины неудач – большое количество травмированных и отсутствие конкуренции».
Харьковчане проиграли шестой матч кряду.
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